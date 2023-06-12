社區大樓藏賭場，中壢警方逮11賭客、1負責人。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢警分局今日破獲一間位在社區家庭內的職業賭場，逮捕11賭客及37歲負責人張姓女子，該女在社群招攬賭客，每次開1到3桌，現場查扣麻將等賭具及10萬賭金、10萬籌碼，負責人訊後依賭博罪移請桃園地檢偵辦，賭客則依社維法裁罰。

警方表示，日前接獲民眾檢舉說社區內疑似有賭場，還提供警方該賭場在社群網站上發布招攬賭客的訊息，地點就在中壢某社區，員警佈線蒐證，發現真的是一間家庭麻將賭場，每次都開1到3桌不等，警方今持桃園地院核發的搜索票，一舉破獲這間家庭賭場，現場除了查扣麻將賭具等證物外，還查扣約10萬賭金及10萬的籌碼。

警方表示，內政部警政署這次清源2.0專案，詳列7大執行目標，包括毒品工廠、賭場、製（改）裝槍械工廠、詐欺機房、網路賭博機房、汽機車解體工廠及私行拘禁場所等，並要求轄區警方盤點高風險場所，例如工地、鐵皮屋、複雜社區或旅宿業等，同時結合社區警政再出發專案，要將潛藏犯罪趕出社區，維持轄區治安平穩。