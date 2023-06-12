柯文哲在李乾龍、民眾黨新北市議員陳世軒以及前台北市副市長黃珊珊陪同下參拜。（呂健豪攝）

參拜後雙方到李乾龍的辦公室茶敘。（呂健豪攝）

民眾黨主席柯文哲今天幾乎一整天都在新北市跑行程，不僅去議會拜會了議長蔣根煌以及無黨黨團，下午再到三重先嗇宮參拜，並與李乾龍在辦公室會談了將近半小時，而柯今天的行程也被外界解讀為「拔樁」，不過李則是幽默回應：「我一百多公斤，他拔不動啦！」

柯文哲今天下午前往先嗇宮參拜，據了解，此行為柯方主動提出，並在行前已多次與廟方聯繫表達參拜的意願，近期剛好適逢神農祭，所以順勢而為，李乾龍也說，任何人要來參拜都是絕對歡迎的。

柯文哲抵達後，在李乾龍陪同下進入廟殿參拜，結束後又受邀到辦公室茶敘，雙方一共談了將近半個小時，柯文哲才在李乾龍陪同下搭車離開，不過在離開之前，媒體詢問2人聊了些什麼，柯僅說聊了很多，「在聊台灣的前途」，由於此行程並未安排聯訪，所以當助理提醒時，柯還打趣地說：「我的助理在提醒我不要亂說話！」

對於柯文哲今天的行程被外界解讀為「拔樁」，李乾龍則不這麼認為，他說面對2024選戰，藍白一定要合作才有機會獲勝，所以在茶敘時也向柯文哲提出了合作與政黨輪替等議題，李更幽默表示：「我一百多公斤，他拔不動啦！」