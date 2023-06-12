國民黨台北市議員鍾沛君日前爆出，曾在餐敘中遭到名嘴朱學恒二度強行擁吻，又遭有心人士在臉書冒名詐騙，認為臉書公司也要負起社會責任。台北市長蔣萬安承諾，將向臉書公司反映詐騙猖獗，不允許不肖人士冒名詐騙。

鍾沛君指出，這幾天收到很多人訊息告知，在臉書出現以她的名字創建的粉絲頁，有些連名字都寫錯，數量多不勝數，有些被檢舉陸續下架後，馬上又有新的，網路節目《今天誰來沛》也被冒名，發文真假摻雜，得到很多按讚數，點進連結加Line好友後，就會被推銷股份等。而接連被識破後，詐騙就從加她的Line，變成加助理的Line。

她說，10日向警方報案，警方目前偵辦當中，也會知會臉書逐一下架廣告。但作為政治人物，在臉書投放廣告非常嚴格，不解為何臉書冒用政治人物，投放廣告卻暢行無阻，臉書對此也要負起社會責任，會向臉書發信抗議。

她呼籲，她並不會出售、推銷任何東西，如果看到任何要購買股票、投資的訊息，都是詐騙，請按下檢舉，下架粉專。

蔣萬安回覆，他平常沒有在投資，都交給專業的太太，並完全尊重太太。市府也會主動出擊，向臉書反映詐騙猖獗，絕不允許不肖人士冒名詐騙。警察局長張榮興則說，若發現會主動通知刑事局將網路平台下架，遏止源頭、避免民眾遭詐。