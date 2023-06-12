桃園市議員凌濤12日指出，全台都關心新北幼兒園餵藥案，但民進黨立委張宏陸7日開記者會稱家長4月已通報1999卻未獲回應，12日上廣播卻改口說沒講，凌濤怒斥張宏陸沒查證下就散布假消息、攻擊政敵，造成社會重大恐慌，試圖攫取政治利益，應該立即依照《社維法》重罰30萬元，「不要再讓孩子的健康安危成為政客獲取政治利益的犧牲品！」

凌濤說，這幾天全台灣都心繫板橋某私立幼兒園爆發的疑似餵藥案，該事件目前仍在調查中。截至今日，檢調已採集、送驗12份毛髮給權威機構鑑定。事件過程中，新北市府在第一時間也成立專案小組，今天早上 新北市長侯友宜 也現身說明會，向社會大眾說明事件處理進度，呼籲檢方釐清真相。

凌濤說，就在大家嘗試釐清真相、解決問題的時候，民進黨立委張宏陸卻在散布假消息、試圖攫取政治利益，直指民進黨立委張宏陸、市議員李倩萍6月7日召開記者會，指出家長4月已通報1999，卻未獲回應，張宏陸12日上廣播節目卻改口說：「欸我沒有講齁！」說法前後反覆。

凌濤說，事實真相是家長5月14日前往板橋海山分局報案，新北教育局5月15日就派員稽查，立即啟動介入機制，他質疑：「張宏陸的說法為何說法前後不一？是不是希望透過這個案件獲取政治利益？」

凌濤指出。孩子是最脆弱、最無辜的，因此板橋幼兒園的餵藥事件，不只牽動著許多爸爸媽媽的心，也引發台灣社會高度的關注。身為板橋區立委，張宏陸完全有能力查證相關事實，但卻在沒有查證、沒有證據的情形下，召開記者會公然散播假消息、攻擊政敵，造成社會重大恐慌，應該立即依照《社維法》，處以最重的30萬元罰鍰，「按照民進黨之前的提案標準，張宏陸是不是要關三天？」