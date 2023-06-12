台南市鹽水區公20公園闢建特色遊戲場，市府工務局12日舉辦動土典禮。（張毓翎攝）

台南市鹽水區公20公園特色遊戲場的模擬圖。（台南市政府工務局提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區公20公園特色遊戲場的模擬圖。（台南市政府工務局提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區公20公園闢建特色遊戲場，將在7月進場施工，市府工務局12日舉辦動土典禮，預計明年初完工。「先求有再求好」台南市長黃偉哲說，市府前年先將公20公園的基礎設施施作完成，今年進一步興建特色遊戲場，一步步打造兒童玩樂的快樂天地。

鹽水公20公園特色遊戲場面積約0.6公頃，規畫遊具設施並保留大片綠地，讓孩童奔跑，市府已編列工程經費2000萬元，預定明年2月完工。

工務局長蘇金安表示，公20公園特色遊戲場以自然、冒險、月津設計發想概念，興建大型遊具如磨石子溜滑梯及鞦韆遊戲區等遊玩空間，有鑑於鹽水尚無特色兒童遊戲場，希望完工後，成為家長、孩子共度休閒時光的場域。

目前台南已有17座特色公園，預計還有26座正在施工或規畫中，公20公園特色遊戲場是溪北地區第一座共融式遊戲場；工務局說，第二期特色遊戲場完工後，將規畫進行第3期工程，包含公共廁所、綠美化等，順應民眾需求。