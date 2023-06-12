依據氣象局預報，南海的低壓帶已延伸到台灣附近，逐漸形成滯留鋒面的型態，預計16日至17日鋒面將北移影響全台，各地降雨再增加，竹市亦有局部陣雨或雷雨機會，為因應降雨可能造成轄內災情，新竹市政府預計於13日上午8時提升應變中心為強化三級開設。

市長高虹安表示，於掌握天候資訊後，已責成各局處預先完成整備，工務處已再次完成轄內14處車行地下道抽水機、柵欄機及2處抽水站抽水設備的維護及測試；同時於預估時雨量達到40mm以上時，工務處應變人員也將進駐南寮抽水站，進行設備整備及待命，需要時可立即操作。

高虹安指出，消防局也已完成各項抽水機、防汛器材的整備，應變小組持續掌握天氣情資，元培地下道抽水機維修期間如遇有急降雨將由消防局調度抽水機具協助排水作業，環保局同時針對轄內側溝加強清淤作業，本周將持續進行，周二起各局處開口廠商整備待命。

另，已請民政處完成沙包盤點、備妥足夠沙包供民眾領取，民眾於即起每日8時至17時可至3區區公所領取沙包，同時也會透過里鄰長系統提醒日前災情較嚴重區域住戶，提前準備防汛措施。

高虹安也提醒市民，預先整理居家環境，疏通居家排水系統，如有需求，可先至區公所領取沙包備用，期間市民外出遇降雨時因視線不佳，務必行車注意安全及路面濕滑；另如地下道有積淹水時，柵欄機會放下柵欄，民眾切勿闖越，以免發生危險。

市府未來幾日將持續掌握此波鋒面情資，迅速應變，也提醒市民務必注意自身安全，讓市府與市民共同減輕大雨可能帶來的不便。