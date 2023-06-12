陳昊森學會吹噓必備的「天鵝毛巾」。（TVBS提供）

總製作人林心如擔任店長的TVBS《光開門就很忙了》，集結楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰及陳昊森等豪華卡司。為了更專業地經營民宿，郭雪芙與陳昊森在錄影前特地前往台東學習製作甜點和房務整理，身為點心負責人的郭雪芙透露：「第一次要做甜點給別人吃，壓力蠻大。」

陳昊森一肩扛起所有苦力擔當，不過這也苦了容易流汗的他，他擔心的說：「因為很容易流汗，所以整理房務進行勞動的時候，常常滿身大汗，但我不會讓房間濕濕的啦，希望客人們可以感受我盡全力了！」

愛吃吃草莓大福和巧克力蛋糕的郭雪芙透露，過去曾有做蛋糕的經驗，甚至曾在使用烤箱時意外燙到手。她這次為了節目，特地前往甜點教室學習製作洛神花塔與餅乾，學習時最難的地方？她說，用花嘴擠玫瑰，必須要有一些技巧，還有製作的時間，塔皮要先做好再做內餡，跟做菜的方式很不一樣，需要花費更多的心思跟時間。

首次接觸房務工作的陳昊森透露：「其實床鋪、棉被是每天都會接觸的物品，但是很多細節平常不會在意，體會到生活中時常忽略很多小事物，上課後才發現這麼陌生。」學習過程中陳昊森認真地拿起手機紀錄老師教的動作，問及抵達台東後是否有派上用場，陳昊森笑說：「全都忘光光了，只有一些片刻印象，還好我們民宿走親民路線。」

在學習房務過程中，老師特別教學以毛巾折出兩隻天鵝，讓陳昊森相當驚奇，甚至笑說：「這個我都還記得，因為非常好吹噓，折起來就可以讓大家覺得『哇』的技能，一定得牢牢記住。」