全台點數平台暨會員經營的龍頭業者HAPPY GO正式成為全球智慧開店平台SHOPLINE的策略合作夥伴,提供智能會員分析與行銷平台服務。二大龍頭平台的強強聯手將致力協助網路商家在電商紅海中突圍,發展OMO會員經營策略,有效整合線上線下數據並精準洞察顧客輪廓及消費習慣,共同於新零售時代開拓新商機。

HAPPY GO 鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示,HAPPY GO 長期深耕點數和會員經營,掌握全台千萬消費者於食衣住行育樂等面向的消費、行為和態度的數據資料庫,可精準且多面向洞察消費者樣貌。在數據為王的新零售時代,HAPPY GO去年即宣布轉型發展MarTech數據整合行銷服務,整合數據平台的分析資料,即時提供數位化的顧客精準行銷,靈活運用點數、行動支付和電子票券,協助通路夥伴以全方位整合行銷促動會員消費。

梁錦琳表示,今年很高興進一步攜手智慧開店平台龍頭SHOPLINE,於 SHOPLINE 擴充功能商店導入全新開發的平台式服務,可洞察關鍵消費者的數據變化並結合AI智慧應用,協助商家鞏固既有客戶和發展高價值的新客。期待雙方合作能為電商市場注入新動能,HAPPY GO未來也將擴大經營會員點數市場,持續強化數據與數位行銷能力,專注發展Martech領域。

SHOPLINE 台灣總經理暨產品總監葉力維表示,SHOPLINE 成立至今便不斷開發符合市場需求的產品服務,也積極透過夥伴合作來建立與產業的連結,而SHOPLINE發現許多產業夥伴在特定領域上都擁有強大的專業技術和能力,因此希望藉由開放 API 串接,為店家提供更多元的服務與應用場景。SHOPLINE很榮幸能成為首間與 HAPPY GO 展開合作的開店平台,HAPPY GO 過去18年來累積龐大的會員數據庫,透過HAPPY GO 為此次合作全新客製化的智能會員分析與行銷平台服務,相信可以幫助線上店家更精準預測會員消費習慣、找出沈睡或潛在受眾,以進一步做分眾行銷與溝通。

在Cookieless時代,HAPPY GO全新客製化打造的「智能會員分析與行銷平台」,可協助使用SHOPLINE服務的品牌店家,了解顧客的消費行為及購物習慣,且以自動化儀表板清楚分析品牌現有忠誠顧客的性別、年齡、購買偏好,有助於更準確洞察消費者樣貌,同時規劃多樣化產品,給予電商品牌有效的數位行銷服務。

此外,HAPPY GO AI智能系統已將顧客區分為十大族群受眾,例如:頂級客層族、投資理財族、百變女王族…等,透過分眾解析讓電商品牌清楚剖析主要目標客群,更提供CRM+新客擴充服務,當店家需要「開發新客戶」、「創造顧客流量」以及「增加粉絲人數」等行銷問題,CRM+可為品牌找到消費者購物決策的關鍵數據。未來HAPPY GO將持續掌握OMO 全通路整合、分眾行銷、社群行銷三大關鍵,下一波預計將提供「訂閱制」的方式,給予品牌電商長期性既有客及新客的觀察變化數據報告。