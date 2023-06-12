近日社群網站流行「秀出你的20歲」熱潮，不少政壇人物也紛紛跟風，如藍營智庫執行長柯志恩日前就曾秀出政大時期的美照，被網友讚翻。國民黨立委王鴻薇今(12日)也PO出20歲的嫩照，被她的助理直呼「帥！」藍營同志異口同聲大讚一看就是俠女，還有人說像日劇女神新垣結衣。

「跟風一波～」王鴻薇今(12日)也在臉書分享自己「20歲、致青春」的嫩照表示，當時班上攝影社同學喜歡拍黑白照，也幫她拍了一張。「助理説帥！我只覺得－年輕真好，才會看起來天不怕地不怕。」

藍營北市議員紛紛讚聲，游淑慧直呼「殺氣騰騰，俠女風範」、葉林傳「鴻薇果然天生就是個女俠！」、楊植斗「感覺是習武之人」、王欣儀「一看就是嫉惡如仇的俠女！行俠仗義！」、應曉薇「天不怕、地不怕，仗義直言的俠女！」、詹為元「眉宇間帶有一絲桀驁不馴之氣，絕不妥協之俠女！」、柳采葳「鴻薇姊太帥了吧！」、立院同事鄭正鈐也說「從年輕就自帶一股俠氣！」、

網友表示「這張真的有帥到！一看就是古道熱腸，仗劍執義的俠女！」還有藍營戰將高思博說「怎麼看起來有點新垣結衣的感覺？」網友狂讚。