為了感謝日本長期以來對台灣的支持，玉山銀行與福岡縣政府、福岡市政府於6月10日在日本Acros福岡音樂廳共同舉辦「日台友好心の絆音樂會」，由玉山合唱團、福岡筑紫女學園高等學校合唱部、姪浜中學校吹奏樂部分別帶來演出，透過歌聲與樂聲深化兩國友誼，並促進文化藝術交流，吸引超過1700位日本貴賓、在地台僑友人共襄盛舉。

福岡縣知事服部誠太郎表示，非常歡迎玉山銀行來到福岡舉辦如此盛大的音樂會，大家都非常期待玉山合唱團的演出，筑紫女學園高等學校合唱部、姪浜中學校吹奏樂部也分別在去年九州的合唱、吹奏樂比賽中獲得金獎殊榮，日台雙方的合作能共創美好的音樂體驗。另外去年起國際航班恢復後，有非常多來自海外交流與互動，福岡縣也積極擴大與世界的連結，包含觀光旅遊、文化交流，也期待有更多企業選擇福岡，在此展開各項商務活動。

日本眾議院議員、自民黨副幹事長坂本哲志表示，日台友好心の絆音樂會是富有深遠意義的活動，透過音樂交流能夠更深化日本和台灣間的關係。近期許多來自台灣企業對九州的投資，讓九州的經濟大為振奮，期待未來有更多經濟、政治、旅遊、文化等交流，日台合作能引領東亞，帶動整個亞洲的經濟和區域安全。

玉山黃永仁創辦人、玉山金控黃男州董事長親自率領經營團隊與會，黃男州表示，日本與台灣之間不只有綿密的經貿關係、文化交流，更擁有珍貴的友誼。音樂無國界，也是最好的橋樑，希望透過樂音傳遞日台友好的情感與良善的價值。未來玉山也將持續深化在日本的經營，為企業往來、人民觀光、產學交流及金融合作等提供更多便捷、優質的服務。

玉山合唱團不但演唱多首膾炙人口的英日文歌曲「Together we are one」、「千風之歌」、「花兒會開」、「港町十三番地」，也用「福爾摩莎頌」、「四月望雨」歌曲獻上祝福與感謝；而筑紫女學園高等學校合唱部、姪浜中學校吹奏樂部表演的曲目也包含「月亮代表我的心」、「滿山春色」等台灣歌曲及民謠，精彩的表現贏得現場觀眾的讚賞與共鳴，透過音樂的力量，不只提供參與音樂會的貴賓一場精采的音樂饗宴，更為日台文化交流盡一份心力。