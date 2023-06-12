修平科技大學應用日語系為讓學生更瞭解日本傳統技藝，積極發展和太鼓隊，日前赴陽明交通大學參加2023年度全台灣太鼓分組錦標賽奪大專組冠軍。（修平科技大學提供／潘虹恩台中傳真）

修平科技大學應用日語系和太鼓隊日前赴陽明交通大學參加2023年度全台灣太鼓分組錦標賽，以初生之犢不畏虎的氣勢與精湛的鼓藝，贏得評審團讚賞，勇奪大專組第1名；這是首次修平和太鼓隊參與大型競賽，得知獲獎時，隊員們相互擁抱、喜極而泣，直呼「辛苦，值了！」。

2023年度全台灣太鼓分組錦標賽由台灣太鼓協會舉辦，共有46團、525位來自全國的太鼓團隊參賽。修平科大指出，修平是全國大專院校中，唯一擁有和太鼓體驗及課程的學校，多年推廣「日本傳統技藝—和太鼓」有成，不僅校內重要慶典活動能看到和太鼓隊氣勢磅薄演出，校外公民營團體也爭相邀請展演造勢，和太鼓隊儼然成為修平「親善大使」。

修平科大應日系副主任黃義銓表示，和太鼓是日本傳統技藝之一，為了讓應日系學生更瞭解日本傳統技能，深切感受和太鼓所展現出來的力與美，校方自2006年起逐年編列經費添購和太鼓學習設備，並且特別聘請專業和太鼓教練對學生進行培訓。

他表示，為了不負眾望帶來完美演出，所有參與訓練的學生都不喊苦，利用課餘時間勤奮練習，除了精進鼓藝，更是培養團隊默契。

黃義銓說，衷心期盼藉由和太鼓隊的好口碑，讓社會大眾瞭解並認同修平科大認真踏實的治校理念與教育方針，同時，修平應日系也將更積極地透過日本文化實作、海外實習及留學等方式培養學生多元學習與發展，提升未來職場競爭力。