基隆市12日午間發生誤挖天然氣管線事件，警消立即趕到現場封鎖路段，並緊急搶修。（議員施偉政服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市復興路212巷口，12日午間1時許發生瓦斯管線遭台電施工的廠商不慎挖斷。基隆市警消獲報後立刻封鎖現場，禁止人車進入，現場散發濃厚的瓦斯味，並通知欣隆天然氣公司到場搶修。台電表示，受影響的天然氣用戶約有4520戶，欣隆公司也已於下午4時39分完成搶修；未來將落實管路套繪工作。

日前基隆市才發生兩次業者挖破自來水管事件，12日下午1時6分，台電在復興路212巷口施作管路工程時，施工的廠商不慎挖破了天然氣管線，造成瓦斯外洩。擔心發生意外，民眾通報警消到場封鎖路段，並通報欣隆天然氣公司到場搶修。

基隆市議員施偉政及張秉鈞隨即趕到現場，施偉政表示，日前才發生自來水管遭挖破，今日瓦斯管又遭挖破，這凸顯基隆市相關管線埋設及套繪未能有效管理，希望工務相關單位能夠妥善統合各管路單位的管路，避免類似情況再度發生。

張秉鈞則是質疑基隆市府在核發許可時，是否確實做好督導？否則怎麼會一而再、再而三的發生類似事件。

台電公司表示，事發後現場1時10分便完成封鎖，並立即通知瓦斯公司及消防隊，1時16分消防隊到現場，1時25分欣隆瓦斯公司到場，1時50分停氣完成，2時10分排氣完成，現場並未造成災害，但卻造成約4520戶天然氣用戶停氣。最終已於下午4時39分完成搶修，恢復供氣。

台電基隆區營業處電務副處長陳鈞泰表示，廠商雖然在施工前有透過套繪，了解相關管線位置及深度，但一般說來，實際開挖時，管線上方會設有警示帶，用來提醒施工人員此處有埋設管線。

但這次開挖後並未發現警示帶，不慎挖破瓦斯管線，日後會要求承攬商加強留意，開挖時務必小心謹慎，避免類似事件再度發生。