台東情侶檔無端遭多人攻擊，警方鎖定相關嫌疑人身份進行追緝。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

路過誤會被辱罵挑釁 台東情侶遭多人砍傷

台東1對情侶10日晚間在路邊爭吵，6名路過的年輕人疑似誤會遭辱罵和挑釁，憤而持刀、棍棒砍傷男子手掌、頭部，女子則被打到多處瘀青，所幸2人送醫後無生命危險，目前住院治療中，警方已循線鎖定相關嫌疑進行追緝。

24歲的陳姓男子說，10日晚間和女友去參加完友人婚宴，準備前往台東市南王部落巷道內取車，請代駕回家，結果2人在馬路旁就發生爭吵，由於聲音不小，引起路過的1輛轎車和3台機車注意，汽機車上一共6名年輕男子，誤以為遭到辱罵，迴轉質問2人為什麼罵人，陳男急忙解釋誤會一場。

正當一群人準備離開時，陳姓男子的手不小心碰觸到車門，被認為是挑釁動作，6人隨即下車拿出刀、球棒和鐵條向2人攻擊，陳男為了保護女友，頭部和手遭砍傷，尤其左手掌被猛力割傷，造成血管神經斷裂，雖然緊急動手術縫合接回，但至少要復健1年才能康復，至於余姓女友則是手、腳和腰部多處瘀青外傷。

情侶檔無端遭受攻擊，雖然沒有生命危險，但傷勢嚴重，身心受創，2人都說不認識對方，員警事後則是到醫院製作筆錄。警方說，案發後就趕到現場了解案情，目前也鎖定相關嫌疑人身份進行追緝。