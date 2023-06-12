受惠母親節檔期，日式燒肉龍頭乾杯(1269)5月營收3.91億元，5月、前5月營收雙創同期新高。展望後市，6月迎接謝師宴、端午連假聚餐商機，旗下品牌推出各式新菜、行銷活動搶客，老乾杯與黑毛屋本家也將於板橋大遠百6／25開始營運，為集團動能再添強力新兵，上半年營收有望維持高成長表現。

乾杯今日公布5月自結合併營收3.91億元，月增8.36％，年增90.66％，創同期新高。其中，台灣事業營收2.83億元，月增13.41％、年增118.68％；中國大陸事業營收達1.08億元，月減2.95％、年增42.82％。累計前5月合併營收19.86億元，年增48.67％，同創新高。

乾杯表示，5月台灣事業受惠母親節帶動聚餐需求、疫後消費力道強，業績表現十分亮眼，加上鍋物品牌全月行銷方案成功吸引700筆兌換使用，增加百萬業績助攻，帶動台灣事業營收月增1成；中國大陸事業因疫後觀光、經濟市場復甦緩慢，雖有節慶加持、民眾消費仍屬保守，維持在疫前8成水準、穩定貢獻業績。

在新品牌、展店表現上，台灣事業5月開出主攻家庭客群的「高木和牛食堂」，於台中Lalaport北館開幕20天吸引近8000位來客，繳出近550萬營收佳績，廣受家庭客群好評，也成為集團旗下來客、翻桌率最高的品牌；4月底開幕的老乾杯、黑毛屋忠泰大直店於5月挹注完整業績貢獻，來客表現十分暢旺，黑毛屋大直忠泰店業績更一舉衝上黑毛屋全台分店第二名，強勢的營運動能推升營收成長。