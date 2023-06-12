為加速臺灣產業接軌下世代通訊技術標準，經濟部支持臺灣資通產業標準協會爭取全球行動通訊標準組織 3GPP（3rd Generation Partnership Project）第100次全體會員大會來臺，HTC（宏達電）於大會中展示HTC 5G先進技術與創新應用，並共同交流探討臺灣未來通訊技術的發展。

國際標準組織3GPP於6月12日至6月16日來台召開高階全體大會，同步舉辦討論6G的全球首次工作坊。大會將匯聚41國逾950名專家、業者，齊聚討論6G願景目標，並由全球各廠商提出所有可能的6G提案。

HTC專注於5G專網產品及解決方案的開發，以領先業界的軟體技術，將網路速度、可靠性和安全性提升至新的水平，並在此次3GPP大會上向全球資通訊專家展示今年HTC最新發布且備受好評的移動式5G行動專網標準產品－REIGN CORE S2，此為HTC G REIGNS在5G行動專網領域上的最新突破，透過整合5G核心網路，提供可滿足不同行業和應用需求的全新5G行動專網解決方案。此外，REIGN CORE S2可同時支持2組室內型小功率射頻模組來達到10000平方公尺的5G訊號覆蓋面積，還可搭配一對多組不同射頻功率大小的模組加以達到倍數化5G訊號覆蓋範圍來滿足多樣場域大小的需求。

HTC憑藉著多年在5G的厚實發展基礎上，向國內外廠商展示在面對全球數位經濟快速發展與產業數位轉型需求增加同時，如何提供企業更容易設置以及快速上手的創新5G產品及應用。HTC G REIGNS總經理童子勳表示，HTC G REIGNS所開發的5G專網CU／DU軟體使企業能夠創建適合其特定需求的專用網絡，提供包含如同行李箱大小的移動式標準產品REIGN CORE系列，以及專為各種場域與應用來進行客製化的專網解決方案。

童子勳表示，今年更只用了短短2個月的時間即取得了美國3.5GHz 公民寬頻無線電服務CBRS（Citizens Broadband Radio Service）認證，讓移動式5G行動專網產品REIGN CORE系列，不僅在台灣，更在美國、歐洲等地區達到商業化的程度，再搭配室外型大功率射頻與各式天線模組，即可應對各式大型場域佈建需求。將繼續致力於為客戶提供更先進的通訊技術解決方案，為推動數位化轉型和發展而努力。」