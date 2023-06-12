為讓孩童乘坐機車後座安全，許多父母會在機車裝設「機車安全座椅」，然而機車安全座椅至今缺乏檢測機制或規範，靖娟基金會表示，政府至今未有CNS國家標準來明定其安全與否，市面上標榜機車兒童「安全」座椅，確實會誤導民眾，呼籲政府規劃替代的大眾運輸，避免機車肉包鐵產生的危機。

根據靖娟基金會問卷調查顯示，使用機車安全帶與機車安全座椅的民眾比例約為46％，靖娟基金會執行長林月琴指出，這些產品雖無違反相關交通法規，但政府也沒有CNS國家標準來明定安不安全，預防事故傷害的效果不得而知，政府雖然有在查核，但市面上標榜機車兒童「安全」座椅，會造成民眾被誤導。

根據靖娟提及案例，個案家長阿莆媽媽表示，自己就是在不清楚法規的情況下，於嬰童用品店購買了號稱可以使用於機車的「安全幼兒手推車」，在無號誌路口待轉時，遭貨車從側面撞擊，不到1歲的兒子飛出推車座椅，落地後頭部被貨車壓過，當場喪命，阿莆媽媽認為「安全」2個字應被下架。

林月琴提醒，除了挑選有安全標章的兒童專用安全帽外，還提醒民眾檢視家中安全帽，「顎杯型帽帶」容易脫離頭部，應改換「頤帶式安全帽」才不易脫離，另外應放慢車速至每小時30公里以確保孩子安全。

另根據標檢局的檢驗標準，目前國內安全帽的最小頭圍為50公分，對照兒童健康手冊差不多是5歲幼童頭圍，因此建議大班以上的兒童才適合以機車載附，也不要讓孩子站在前踏板，站前踏板風險指數是駕駛的2.45倍。

林月琴指出，能儘量不使用機車作為載負兒童的交通工具是最為理想，但也呼籲政府應該進行需求反應式的運輸服務，調查需求量有多少，規劃替代的大眾運輸，避免機車肉包鐵產生的危機。