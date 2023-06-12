證交所及櫃買中心公布111年度「公司治理評鑑」結果並進行頒獎表揚，玉山金控再次榮獲「公司治理評鑑」前5％佳績，也是第八度名列前5％，此長期評鑑成績領先金融同業，更是肯定玉山長期致力提升公司治理制度的決心與成效。

111年度公司治理評鑑以4大構面綜合評核企業整體的公司治理，分別為「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」，共計有78項評鑑指標。本次更有1662家上市、櫃公司接受主管機關專業嚴謹評鑑，透過政府政策引導以及業者間互相學習，有助於企業良性競爭，並強化臺灣產業及政府在國際上的競爭力。

玉山金控長期以來積極鼓勵股東參與公司治理，本著最高誠信經營原則，持續以保障股東權益及追求永續發展為目標。董事會下設置完整齊備功能性委員會，依職權及功能分設審計委員會、公司治理暨提名委員會、薪酬委員會、董事會策略委員會、永續發展委員會以及董事會風險管理委員會，分別負責重要議案及經濟、環境、社會、風險等重要議題討論，董事們並依其專長參與公司特定或重大議題討論，給予經營團隊專業指導。此外，透過董事會有效監督公司經營管理階層，充分發揮董事會職能。

在經營管理面向上，玉山金控秉持公開透明原則，規劃各項控管措施並且透過多元溝通方式關注、確保資訊揭露品質；因應科技創新及全球氣候變遷，參考國際趨勢選擇適合公司永續發展最佳實務，擘劃未來永續路徑，將金融服務結合永續思維，建構永續發展的藍圖，並依據「上市櫃公司永續發展行動方案」，訂定內部接軌方案。

玉山秉持誠信正直、清新專業，聚焦企業永續發展，除了金融業本身經營外，同時以高標準落實公司治理、強化董事會職能、做好資訊揭露並與國際接軌，金控及銀行、證券子公司均榮獲中華公司治理協會「CG6013公司治理制度評量特優授證」。未來將持續為顧客、股東、員工、企業及社會的長期價值而努力，共同成就美好理想與願景，帶給臺灣這塊美好土地一個更好的未來。