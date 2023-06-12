有關近日幼兒園所屬教保人員疑似不當餵藥事件，新竹市政府平時已將該議題列入業務範疇中，為維護學前階段幼兒應受到健康與安全的學習及照顧，教育處及衛生局近日也加強對全市唯一1家加盟該體系的幼兒園在用藥安全等項目稽查，結果無異常之處。

教育處表示，新竹市共有166家公私立幼兒園，市府每月皆會進行定期公共安全稽查，由教育處、都發處、衛生局、消防局及監理站聯合稽查，檢查項目包含兒童遊戲區安全、衛生安全、消防安檢及幼童車輛檢查等。此外，另進行不定期稽查及幼兒園基礎評鑑，以確保提供幼兒健康及安全之教保服務。

新竹市政府相當重視幼兒權益，若發生幼兒不當對待之情事屬實，對於違法幼兒園、負責人及教保人員將依幼兒教育及照顧法及相關子法嚴懲，最重可裁處60萬元罰款，情節重大者則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可。

教保服務人員予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。因此，市府將竭盡所能保障幼兒的健康與安全，絕不輕忽每個環節，以遏止此類事件再次發生。