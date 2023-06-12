網路詐騙越來越猖獗，近日有蘋果iPhone手機用戶發現，自己收到蘋果針對「Apple Pay」的來信，包括「Apple Pay支付資格被封鎖」、「我們已阻止在您的設備上使用Apple Pay服務」等，好奇這是不是詐騙。對此，有內行人分享，其實只要注意寄信者的大頭貼、電子信箱、連結網址，就能確定對方是不是詐騙。另外趨勢科技「防詐達人」也分享4招辨識釣魚郵件的方法，讓民眾可以預防受害。

近日一位女子在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她的信箱收到「我們已阻止在您的設備上使用Apple Pay服務」的郵件，聲稱反欺詐系統注意到她的卡片有可疑活動，要求她在2天內完成卡片驗證，否則會永久禁用她的設備支付資格。

對此，有內行人指出，「看寄件地址，跟蘋果確認」、「看看那個人圖片就知道了」、「詐騙，我也有收到，e-mail不對」、「那個連結網址也不對」；另外也有不少網友在PTT、Dcard發文，分享自己收到「Apple Pay支付資格被封鎖」、「Apple Pay支付權限暫時屏蔽」的郵件，有果粉指出，基本上蘋果寄郵件都是到iCloud，另外蘋果官方信件的名稱會是Apple或App Store，大頭貼是蘋果或是A。

趨勢科技「防詐達人」部落格則說明4招確認蘋果信件是不是詐騙，一是寄件者資訊，大型企業的官方郵件通常會有自己的郵件網域，Apple Pay的郵件網址是「applepay.apple.com」；二是Logo長相與官方不同；三是使用奇怪的語句或是非台灣的用法；四是預覽按鈕裡的網址，並使用防詐達人Line機器人檢查連結。