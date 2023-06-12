北市一名李姓男子去年間數度在路上隨機觸摸女童的屁股，慘被移送法辦，李男雖辯稱自己是不小心碰到，但法官勘驗監視器畫面認定李男罪嫌屬實，審酌後依犯性騷擾罪，應執行李男有期徒刑8月。得易科罰金24萬元。可上訴。

判決書指出，52歲李姓男子2022年11月上午間在某間超商前的人行道，巧遇一名女童正在停等紅綠燈，竟自後方伸手觸摸女童A臀部1下；事隔4日，李男趁搭乘公車時，發現一名女童B趴在母親背上熟睡，又再度伸出狼爪觸摸女童B臀部2下被抓包，案經A女及B女母親報案，李男遭移送法辦。

李男接受偵訊時，否認性騷擾，稱自己因為跌倒才不小心碰到A女屁股，至於B女部分，則是公車緊急煞車時，他不慎摸到B女屁股，並不是故意，但檢察官勘驗A女、B女母親的證述以及現場監視器畫面，發現並沒有李男跌倒不甚觸摸到女童臀部的情況，也無公車緊急煞車的情況，認定李男罪嫌屬實，依法提起公訴。

台北地院審理時，法官指出，李男為成年人，卻因為一時衝動，趁著A女及B女不注意之際做出性騷擾行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，使2人身心受創，實在不該，考量李男以打零工維生，無前科，且終於認罪等情狀，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾等2罪，各處有期徒刑5月，應執行8月，得易科罰金24萬元。可上訴。