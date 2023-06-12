台中5億賴姓高中生墜樓案，發生迄今超過一個月，家屬高度懷疑高中生是遭到謀財害命，近日一名靈通者「六姐」聯繫上賴母，指稱獲東嶽大帝指示賴生係冤死，且東嶽大帝不僅已核發「索命黑令旗」予賴生，並獲得賴母同意後放置在賴生牌位前，讓賴生能持旗向兇手復仇，未料，黑令旗放在賴生牌位前不到72小時竟離消失，如今消失原因曝光！

中山醫學大學法醫系主任高大成實地勘查賴男被發現陳屍處。（圖／報系資料照）

生前擁有超過30筆不動產、價值破5億元的賴姓高中生墜樓案，事發逾一個月仍疑點重重，賴母和法醫權威高大成都認為，賴生死因為「他殺」，並認為賴生死前才與其結婚2小時的夏姓地政士助理恐為兇嫌，而且還有共犯，一名靈通者「六姐」自稱因為接到賴生喊冤，因此親自前往宜蘭東嶽廟向東嶽仁聖大帝稟請黑令旗，經賴母同意並放置在賴生小靈堂前，讓賴生能持旗向兇手復仇。

賴母遭賴翁4名子女發聲指不宜為中華民國國籍和面臨驅逐出境。（圖／報系資料照）

《ETtoday新聞雲》報導，「六姐」自稱感應到賴生向她傾吐冤屈，因此透過管道聯繫上賴母，向賴母表達賴生是冤死，且宜蘭知名東嶽廟東嶽仁聖大帝也已賜無形黑令旗給賴生，但求慎重，加賜一面有形黑令旗幟要放在賴生靈堂牌位旁，助賴生抓到真兇，賴母同意後，「六姐」遂稟請到東嶽仁聖大帝主旗至台中。未料，黑令旗放在賴生牌位前不到72小時竟離消失，而黑令旗消失原因也曝光！

據「六姐」表示，9日下午2點她搭高鐵抵達台中，在殯儀館賴小弟牌位前將黑令旗安好，有天眼通的她看到賴小弟笑容滿面，一直跟她「道謝」，跟剛過世時看到的滿臉哭泣神情相差甚大，「相信他可以為自己復仇了」。未料隔天廟方告知，該面黑令旗是鎮廟主旗，過去都是另請分旗出廟，從未有主旗出門情事，廟方人員當時「完全不知是請出主旗」，事後才驚覺「主旗怎麼不在廟裡」，因此緊急通知「六姐」將主旗從賴小弟靈前請回廟裡，全程宛如「東嶽大帝要親自出門查真相」，過程玄奇。

「六姐」也認為，冥冥中神明似乎早有安排，祂随主旗御駕親征前往台中查案，為賴小弟主持公道。由於「六姐」平日工作就是以渡亡靈為主，這也是她第一次幫請黑令旗，以靈學角度來看，賴小弟確實有冤情，她不了解陽世的法律最後會如何審判，但陰間已由東嶽大帝做主了，「害他的人小心了」。

根據民間說法，黑令旗就是陰間合法索命狀，民俗專家廖大乙表示，冤主若獲東嶽大帝核發的黑令旗，即有正當理由向兇手索命，「連神也不能擋」，他也提到，東嶽大帝掌管陰間所有事務，為最高管理者，可稱陰間至尊，就像法官分辨善惡的界線，而黑令旗是枉死冤魂向地府請來的「索命狀、復仇令」，像是生前遭到姦殺、枉死或冤死的冤主到了地府後，稟告東嶽大帝、城隍爺等自身冤屈，神明查證屬實後同意核發。

◎民俗說法，僅供參考。

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