正所謂「細節決定成敗」，尤其是人與人之間的相處，一個表情或是一句無心的話，都容易左右他的情緒，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座看似漫不經心，但其實容易被細節所感動，別人的一舉一動都逃不過他們的法眼。

▍射手座

別看射手座總是一副豪放不拘的樣子，其實他們心思細膩，很注重細節，只要對方把射手座隨口說的話記住了，並且用行動兌現，會讓他們感動不已，認為自己真的被放在心上。

▍雙子座

對於雙子座而言，細節決定了一切，只要將細節處理好，其他的一切就會處置到位。另一方面，雙子座雖然嘴上不說，但其實會默默觀察，只要對方用真心對待，雙子座也會同等付出。

▍牡羊座

牡羊座是細節控，許多別人沒注意到的小地方，心思縝密的他們都會默默記在心裡，作為給自己的警醒，從中分辨誰值得真心對待，誰只能是泛泛之交。

▍摩羯座

摩羯座深信，只有細節才能體現出一個人的素養，也只有細節能真正決定成敗，尤其是人際關係更要謹慎小心，不能馬虎大意，這樣才能遠離小人，避免捲入紛爭。