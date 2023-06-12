據韓國國際廣播電台12日報導，日本福島核電廠核污水排放在即，韓國政府決定加強對水產的輻射檢測，並對船舶為維持船體平衡而裝載的海水進行檢查。

韓國海洋水產部計畫將水產輻射檢測次數，從去年的5000餘次提高至今年的8000次，並選定輻射檢測申請集中的十種產品，每周公開檢測結果。

2013年福島核電廠事故發生後，韓國政府對福島及附近八個地區的水產發布進口禁令，並對在其他地區捕撈的水產展開流通履歷檢查。

另外，韓國政府從6月起對日本水產原產地標示情況進行全面調查，並從7月起將餐飲店的原產地義務標示項目從15個擴大到20個。

韓國政府還將加強對輪船平衡水的管理監督。根據海洋水產部的規定，從核電廠事故發生地區及附近海域出發的船隻，必須在距離韓國海域500公里以上的地區更換輪船平衡水。政府將在對象船隻進入韓國港口後，對平衡水更換與否進行檢查。

另外，目前韓國有52處港口、沿岸海域進行輻射檢測，政府將對其中的29處繼續進行每兩月一次的檢測。

據日本媒體12日報導，福島第一核電廠運營方東京電力公司已於當天開始試運行核污染水排海相關設備，試運行預計持續兩周，以檢查設備是否存在問題。

報導說，計畫持續兩周的試運行結束後，日本原子能規制委員會還要在本月內進行檢查，國際原子能總署（IAEA）關於經處理核污染水安全性的匯總報告也將於本月公布，如果試運行和檢查等都沒有問題，排海準備工作最快可能本月內全部就緒。