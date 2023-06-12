源少年日前拍攝新歌MV。（種子音樂提供）

AcQUA源少年第四波主打〈Mmm…嗯〉MV推出雙版本，特別找來導演邱柏昶Birdy拍攝Official Performance MV 暗夜撩動版，以及Gill 導演拍攝Official MV光源探索版。這首歌曲翻轉源少年以往純愛清新形象，引爆全新視覺、聽覺想像，為正在曖昧中的新手打造必聽單曲，每一句對話都是在偷偷暗示、渴望得到對方更多關注，像是歌詞中唱到「那些謹慎通通不算，Baby 還有什麼不敢」，透過主動具體的方式攻下對方心房。

〈Mmm…嗯〉暗夜狂熱撩動版期盼能夠攻破你的心房，一起拋開平時謹慎的思考模式，潛入彼此心底面對最深的渴望。AcQUA源少年在歌曲中揭露自我另一面貌，跟著他們的節奏走入黑夜，用炙熱舞步、魅惑嗓音在深夜的城市中穿梭，一點一點攻佔你內心，偷偷留下情話，讓這場曖昧持續下去。

這次暗夜狂熱撩動版拍攝主場景設定在網球場中，使用空拍機、搖臂拍攝以及30台GoPro各角度捕捉拍攝展現強勁又充滿魅力的唱跳實力，各種隊形動作轉換流暢，充滿著青春自信。須弘道提到自己對於這場景非常熟悉，因為他平時寒暑假有空時都會來這邊練習網球，運動揮灑青春汗水，這次來卻是為了拍攝歌曲MV，他覺得是蠻特別的經驗。黃莑茗提到這支MV傳達出夜晚城市間的曖昧氛圍，藉由歌曲與舞步，慢慢走進你的心，五位成員都精心設計不同的KISS舞蹈動作，他是親手背的動作。

而林毓家則是設計一個靦腆飛吻的動作，讓他印象最深刻的是有些場景是採用空拍機拍攝，他覺得很特別，呈現出的效果也很棒。盧佾暘則是設計指尖輕輕地從嘴唇一路向下摸到脖子的動作，散發出自信態度。李秉諭則是設計手指指尖輕碰脖子兩側的舞蹈動作，因為他認為不論男女，脖子都是一個很性感的部位能展現魅力。

另外一個解鎖光源探索版的版本中源少年釋放潛在能量、無所畏懼，帶你突破層層關卡，展現追求所愛的人或事物，就像在地下世界不斷闖關。每個人開始找到自己的方法，透過舞蹈、歌唱、噴漆塗鴉等方式突破關卡，一起迎向未來。李秉諭表示：「很開心從原子初舞台到現在第四首單曲和大家一起成長，我覺得這次風格對我們每個人都是一個突破，散發出成熟性感的魅力。」