小CALL與老公結婚5年，婚後便搬進夫家與婆婆（毛毛姐）同住，不料婆媳倆人生活習慣大不同，注重整潔的小CALL曾嚴格規定物品收納位置，讓婆婆不得不遵守，小CALL近日登上年代《樂活so much》大方公開家中冰箱收納狀況，一開門就驚見陳年污漬與毛髮，冷凍櫃也被層層堆疊的食材塞滿，甚至還從冰箱深處還挖出一包擺放15年的發黑烏魚子，嚇得小CALL趕緊把東西冰回去、眼不見為淨，讓她自嘲「冰箱中每一袋都是驚喜！」

小CALL家中冰箱多是婆婆在使用，整理前的樣貌慘不忍睹，讓小CALL形容「猶如屠殺場！」因冰箱底層常看見食材血水流出來，偶爾也會發現翻肚的昆蟲屍體躺在冰箱縫隙，這次竟然挖出擺放15年的發黑烏魚子，讓人看得目瞪口呆，小CALL緩頰這是因為婆婆「捨不得」才遲遲沒丟棄，開玩笑說：「這放的是回憶還有節儉」。

營養師提醒小CALL，冰箱若未妥善管理，當心孳生的細菌數比馬桶還多，食材不是包起來就好，生熟食若未分類清楚，容易交互感染產生異味、影響品質，也建議食材購買完後可貼上標籤寫上日期，避免過期浪費，小CALL聽完後真誠向婆婆喊話：「毛毛姐，為了身體健康，該丟的要丟，陳年的烏魚子也該說掰掰囉」。更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點《樂活so much》。