「2023年台北國際食品展」即將登場，嘉義市以永續為訴求，嚴選16家在地優質廠商共同參展。（呂妍庭攝）

「2023年台北國際食品展」即將登場，嘉義市嚴選16家在地優質廠商共同參展，業者們自許「嘉義隊」，要衝出漂亮成績單。（呂妍庭攝）

嘉義市響應聯合國永續發展目標SDGs，今年直接將永續概念融入到最具代表性的「嘉市好店」選拔中，即將代表嘉義市參加「2023年台北國際食品展」的嚴選店家，都具有永續特色，今16家業者自許產業嘉義隊，自信滿滿要在國際舞台大顯身手，開拓國際食品市場商機！

「2023年台北國際食品展」即將登場，市府今在市府一樓中庭，舉辦「永續獨嘉。食尚好味」展前記者會，嘉義市長黃敏惠到場力挺，表示今年台北國際食品展14日至17日在台北南港展覽館舉行，這是與世界接軌的最好機會。市府攜手16家在地優質業者，要一展嘉義市身手，讓更多人看到嘉義市團隊的用心。

黃敏惠指出，「嘉市好店」是嘉義市的品牌，近年來產業嘉義隊非常用心，不斷創新研發，一同打團體戰，疫情沒有打敗我們，反而讓大家更積極努力，尤其每間店家都通過層層檢驗與選拔，堅持每項產品，如同為家人製作一般用心。

建設處長田長沛說，本次嚴選16家優秀業者，不只是嘉義市在地特色品牌，也運用台灣在地食材創意開發，結合永續發展的策略目標創意發展，尤其為呼應永續主題，「嘉市好店」特別新增「好永續」選拔類別，希望能與「嘉市好店」的夥伴們一起達成永續發展目標，期盼透過參加此次台北國際食品展，除了推廣獨嘉好味道外，深化彼此建構夥伴關係，以行動力推動永續食尚新商機。