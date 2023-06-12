睽別9年，高雄市都發局啟動大寮都市計畫第4次通盤檢討。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄大寮區近期不斷發展，未來當國道7號完工，將擁捷運、88快速道路與國道七號，具備鐵軌、道路交通運輸，可快速串聯市區與產業園區。高雄市都發局也著手啟動大寮都市計畫第四次通盤檢討，全面檢討公私土地使用的規畫，引導城市未來發展，也是繼2014年後再次檢討。都發局指出，計畫27日晚間6時30分於大寮區公所大禮堂舉辦地區座談會，歡迎民眾表達意見。

都發局表示，大寮都市計畫區面積約595公頃，計畫人口4.8萬人。大寮近年建設不斷推進，首宗公辦第81期市地重畫預計今年完工，區內也即將啟動第一期公辦都市更新基地，打造大寮新都心。

國道七號於今年3月行政院拍板核定，待計畫2030年完工時，大寮將同時坐擁捷運、88快速道路與國道七號，具備一捷一快一高交通優勢，可快速串聯市區與產業園區，吸引周邊人口移居，帶動區域發展未來可期。

都發局指出，除交通建設帶來人潮外，大寮捷運站(OT1)旁腹地，目前正辦理大寮社會住宅(第一期)建設計畫，為加速大寮機廠開發，並提升捷運站周邊生活機能，市府招商規畫，盼引入量販店兼具購物與娛樂功能，提供在地居民優質便利購物環境。

都發局長吳文彥表示，有鑑於各種新建設與資源投入，都市計畫應積極檢討回應，大寮都市計畫第3次通盤檢討自2014年公告實施，至今已滿9年，因應重大交通建設發展及適逢該區域已屆法定辦理通盤檢討年期，故市府正式啟動大寮都市計畫的第四次通盤檢討。

吳文彥表示指出，本次通盤檢討的重要議題，藉由全面檢討土地使用的規劃，引導城市未來發展。包括重新檢討長期未開闢的整體開發地區、公保地解編檢討、地區公共設施需求盤點等。

都發局強調，本次都市計畫檢討依據都市計畫法第26條規定辦理，於今日公告公開徵詢意見一個月，並訂於27日晚間6時30分許於大寮區公所大禮堂舉辦地區座談會。不論本籍、外地民眾，對於地區發展的意見，也可在高雄市都市計畫委員會中充分的討論，歡迎共同參與、提供意見，作為通盤檢討規畫的參考。可見連結網址：https://urban-web.kcg.gov.tw/KDA/web_page/KDAN020100.jsp？PKPAGE=KDA050100＆PK01=KDA050100001202306001