亞洲壘球總會授權辦理的首屆2023 U15亞洲盃女子壘球賽自13日至6月17日一連五天於南投埔里舉行，計我國、日本、韓國、香港、菲律賓、新加坡及印度等7支代表隊菁英選手齊聚福興壘球場，共同角逐10月即將在日本東京舉辦的U15世界盃女子壘球賽資格。

近年我國女壘代表隊在國內外各項賽事表現亮眼，連年締造佳績，更在2022年伯明罕世界運動會一舉拿下銅牌，躍升世界排名第三。中華民國壘球協會與南投縣政府共同努力，爭取本次亞洲級別正式國際賽會在臺舉辦，創造的不僅是一場精彩的體育競賽，更是推廣女性運動、青少年運動以及國際體育交流的重要活動。教育部體育署致力於提倡性別平等，鼓勵女性積極參與體育運動，我們相信透過這樣的比賽，能夠啟發更多的女性參與運動，看見未來發展的舞台。

此次由陳美分總教練領軍的臺北市立北投國中，在今年4月的U15亞洲盃女壘選拔賽中，擊敗國內各路好手，取得U15亞洲盃中華隊代表權，除了將與來自亞洲各國壘球菁英好手們一較高下，亦可與不同文化背景的運動員互動，共同學習、交流經驗，進一步提升競技實力，更期盼捍衛主場，全力為台灣留下首屆賽事金牌。