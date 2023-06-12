台灣有史以來最大開發案桃園航空城計畫，第一期徵收範圍戶數3000多戶、徵收面積多達2599公頃，其中十多位被徵收戶因不願被強制納入徵收提告，台北高等行政法院判決，內政部審議徵收的部分土地，沒有考慮公益性及必要性，撤銷部分處分。可上訴。

民航局為了開發新社區及取得機場專用區(含第三跑道)與毗鄰之自由貿易港區用地，需用坐落桃園市9871筆私有土地，面積計841.1762公頃，檢具區段徵收計畫書圖冊，報經內政部所屬土地徵收審議小組在2020年4月29日審議通過，內政部於是核准先行區段徵收上開土地。

內部分交由桃園巿政府，在2020年10月29公告「桃園航空城機場園區特定區區段徵收案」地區之私有土地，區段徵收範圍包含大園區沙崙段埔頂小段22地號等8995筆私有土地，面積合計742.23公頃。其中吳明哲等10人不服處分，提告撤求撤銷區段徵收其土地。

北高行政法院認為，吳明哲等人的部分土地，遭內政部處分徵收，是因民航局以60分貝噪音線以上不宜人居為由，劃設產業專用區，這雖然有其地用之公益考量，但內政部的審議小組以吳的人的部分土地屬農牧用地，不合經編定使用地為使用，乃決議徵收之。

北高行指出，吳等人的部分土地喪失之特別犧牲，土地不合地用管制之使用，應予非難者為違規使用行為，不及土地本體，且國家仍有改採其他損害較為輕微之替代方案可能，區段徵收並非達成地用管制所不得不採之必要手段，亦非侵害最小之方式，因此判決撤銷內政部處分徵收部分土地的處分，可上訴。