美國新式武器系統的研發，幾乎無一例外的都會遭遇進度落後，最新的LGM-35A哨兵洲際彈道飛彈(Sentinel ICBM)也是如此。美國政府問責局(GAO)對五角大廈武器計劃的年度評估，確定下一代洲際彈道飛彈研發工作至少晚一年才會完成。

防衛1號(Defense One)報導，GAO的報告稱， LGM-35A的初始作戰能力要推遲到2030年4月至6月，這比五角大廈原定的時間表(2029年5月)晚了一年。

GAO的報告寫道：「由於人員短缺、資材處理延遲，以及機密通訊技術基礎設施需要重新開發，都使得哨兵飛彈進度落後。此外，還遇到零件供應鏈中斷，進一步導致進度延遲。現在承包商諾斯羅普格魯曼公司正在設法多種供應鏈，來解決這個問題。」

美國空軍現役的義勇兵3型洲際飛彈(LGM-30 Minuteman)已經服役超過50年，這也意味著美國各大軍工體系已有超過50年的時間，沒有開發過新的洲際飛彈，這當然也使得許多工作必須重頭探索。美國空軍部長肯德爾(Frank Kendall)在今年4月國會簡報就提到「這是一個非常複雜、非常龐大的計劃。」

「戰略核武器鐵三角」分別是：陸基洲際彈道飛彈、彈道核潛艦、戰略轟炸機。然而陸基洲際彈道飛彈是最被爭議的一種，因為相比於轟炸機，或是藏於海中的潛艇，陸基發射井更容易成為目標，而且它的功能也過於單一，這使得國會一直不願多投資。

高昂的研發費用也受到批評，哨兵飛彈的全部研發費用加上量產價格，可能超過25兆美元。