宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口6日上午7時許發生死亡車禍，1輛有「瑞典坦克」之稱的VOLVO轎車疑未注意車前狀況，高速追撞1輛麵包車，以及波及1輛小貨車釀3死1傷，而肇事「瑞典坦克」駕駛60歲的宜蘭大學吳姓教授傷重，經送醫搶救6天，醫院於今（12日）下午5點宣告不治。

據悉，「瑞典坦克」的駕駛是60歲吳姓男子，且是宜蘭大學的教授，發生重大車禍前，吳姓教授是要趕著前往學校上課，吳姓教授也曾獲行政院國家科學委員會頒發「99年度大專院校獎勵特殊優秀人才」，並獲校內「110學年度優良導師」榮譽，並且研究專長為化學工程、環境工程。

從這起車禍的行車紀錄器可見，小貨車駕駛行駛在溪濱路三段往南方向，對向一輛的瑞典坦克從後方高速駛來，向前追撞前方麵包車，麵包車車尾受到強力撞擊瞬間被壓扁，而瑞典坦克也噴到對向與小貨車相撞；路口監視器也拍下撞擊瞬間，只見麵包車受到強力撞擊後，再撞上路口電線杆，車體瞬間炸成碎片，現場滿地殘骸；這起車禍的詳細發生原因、經過及肇事責任歸屬，待警方進一步調查釐清。

而肇事「瑞典坦克」駕駛60歲的宜蘭大學吳姓教授傷重，經送醫搶救6天，醫院於今（12日）下午5點宣告不治。