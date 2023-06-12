民眾黨立委陳琬惠。（本報資料照片）

立法院朝野黨團今為召開臨時會處理大法官人事同意權，舉行朝野協商，預計6月14日上午10時將舉行談話會討論臨時會事宜，處理大法官被提名人之人事同意權。民眾黨立委陳琬惠痛批，總統府5月30日才剛公布4位大法官被提名人，民進黨便主導於6月14日召開臨時會，並於6月21日行使大法官人事同意權，審查時間之倉促，簡直把立法院當成民進黨的立法局。

陳琬惠提及，2011年與2015年，馬英九前總統任內末兩次提名大法官，雖然當初短暫與草率的審查程序受到民間團體與學者強烈批評，但從總統府公佈被提名人到行使同意權，至少都分別有62天與50天。

陳琬惠嘆，蔡英文總統執政以來，竟然越來越離譜， 2016年與2019年，分別只有54天與31天。此次，更只剩下3個禮拜，完全視大法官審查程序如兒戲。

陳琬惠質疑，大法官享有我國司法體系最崇高之地位，不僅掌握國家憲法的最終解釋權，還有權把立法院通過的法律宣告違憲，結果對握有如此大權的大法官人事審查，竟然只有1天公聽會、1天審查會，就要進行表決，這不是過水，什麼才是過水？

陳琬惠批，更加遺憾的是，當立法院監督與民間社會表達意見的空間被如此壓縮時，4位大法官被提名人還以「尊重立法院」作為擋箭牌，拒絕回覆「民間監督司法院大法官人選聯盟」所提之問卷。但作為大法官被提名人，接受公民社會的監督不僅是責任，更能協助立法院進行審查時更加聚焦。否則，以如此倉促與草率的審查程序，人民如何能相信4位被提名人真的能作為憲法守護者？

陳琬惠強調，在接下來的審查程序中，各黨應拿出真槍實彈，進行嚴格地審查，絕對不能只是行禮如儀、放水過關。