陳美鳳（右）與小鹿在『白神之森』遊山道時用聽診器聽取來自大樹的心底聲音。（民視提供）

陳美鳳主持的民視《美鳳有約》時隔3年出國錄影，她為此興奮不已，表示再次造訪日本青森縣相當幸福。她與《娛樂超skr》主持人小鹿在橫跨青森與秋田兩縣的「白神山地」，被問到如果入山遇到熊怎麼辦？陳美鳳搞笑表示會馬上爬到樹上，小鹿則說會躺地上裝死，逗趣回答讓陳美鳳說這裡完整的生態保育以及山林維護，真的很值得大家學習，而且一定要列入「人生清單」必到訪的美景。

2人在專業導覽員的帶領下，不僅觀賞幾百年的巨木之美，還用聽診器聽取來自百年大樹的心底聲音，陳美鳳說「人生中要有一次跟大自然融為一體，在青森讓我深刻體會到」。

陳美鳳表示，白神山地是登錄世界遺產30週年，還是一生一定要去坐一次的「夢幻鐵道Resort白神號」。陳美鳳特別介紹白神號電車包廂座位有自己的空間，可以改成臥躺式，透過大玻璃悠閒的欣賞無敵山海觀的視野，超震撼美景透過車廂玻璃看出去，「不到青森我真的不知道，原來這個就是離不開的視線」，小鹿更是直呼，光是風景就值回票價了。

陳美鳳印象深刻的說，遊山道那天雖然下雨，但是一進入森林後，樹木茂密到根本不用撐傘，還吸取滿滿的芬多精，步道周邊全為自然林木景觀，白神山地嚴禁開墾伐木，極度重視森林保育，在專業導覽員的帶領下，陳美鳳和特派員小鹿不僅觀賞幾百年的巨木之美，兩人還用聽診器，聽取來自百年大樹的心底聲音，陳美鳳說人生中要有一次跟大自然融為一體，在青森讓她深刻體會到。