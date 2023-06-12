修杰楷（左起）、謝瓊煖、蔡燦得、是元介出席《華燈初上未來版》發布記者會。（ HTC VIVE ORIGINALS提供）

修杰楷(左起)、謝瓊煖、百聿數碼執行副總洪任中、HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘、中華電信個人家庭分公司處長謝嘉吾、故事工廠駐團編導黃彥霖、蔡燦得、是元介出席《華燈初上未來版》記者會。（ HTC VIVE ORIGINALS提供）

修杰楷12日與謝瓊煖、蔡燦得、是元介出席HTC VIVE ORIGINALS《華燈初上未來版》發布記者會，對於老婆賈靜雯在大陸被拍到牽手吳京一事，修杰楷淡然地說：「還好啊，就是很久沒見、遇到打招呼。」他是看新聞才知道，賈靜雯也沒有因此打電話跟他解釋什麼，「沒什麼事，就是聊天」，強調自己完全信任另一半。

看到最近新北市幼兒園餵藥事件，身為人父的修杰楷坦言滿擔心的，但這也不知道如何預防，只能教育小孩要說出來保護自己。至於連環爆的「MeToo」風波，他說從小就教育女兒「除了家人，不可以讓任何人觸碰身體、也不能拿陌生人的東西」。

談及性騷擾話題，蔡燦得說，多多少少都會遇到，小時候最常傻笑面對，遇到難聽的黃色笑話或肢體碰觸，會先想對方是不小心的吧，但回家越想越生氣，「謝謝願意站出來的人，我現在光想就起雞皮疙搭，雖然是小小的事情，但永遠不會忘記」。

謝瓊煖也說，以前在學校最常遇到遛鳥俠，有一次去幫學長送早餐，後面有人貼在後面，她還聽到喘息聲，幸好有同學出現，他就跑掉了。她說不管男生或女生，有意識學習保護自己如何反應很重要，「如果是發生在我身上，我這個年紀一定是當下喝斥，或掌他兩巴掌」。