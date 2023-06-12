《流浪地球2》由吳京（左）、劉德華領銜主演。（車庫提供）

由劉德華、吳京主演的科幻冒險動作片《流浪地球2》，是由獲得雨果獎的知名科幻作家劉慈欣同名小說所改編，今年在大陸上映時票房突破40億人民幣（約台幣172億），目前為2023年大陸票房亞軍。特別的是，《流浪地球2》有需要拍攝在水中的劇情，戲外的劉德華曾經因為有過意外，對水產生恐懼。

劉德華說：「意外之後，就沒有去游泳過，我每次下水是恐懼的，這對我來說是非常大的挑戰。導演說在安全的範圍底下，希望我們假裝在水底，嗆到水的那種感覺，但拍攝過程當然會真的嗆到水，還是會有一點恐懼，但這一點恐懼，恰恰就是我們電影裡面需要的那種恐懼。」還笑說：「我是劉德華，不能讓人知道我是怕水的。」

值得一提的是，已故的影星吳孟達在主演電影《流浪地球》後於2021年去世，在《流浪地球2》中將劇組透過電腦動畫的讓他登場客串，表達了對他的思念，也讓這部電影更加完整。

劉德華在片中飾演科學家「圖恒宇」，與女兒之間的感情令人為之動容，他分享：「沒有當爸爸可能不知道，過去我在拍《雷洛傳》的時候，我是對小童星發過脾氣的，但是當了爸爸之後，就會發現原來小孩子，他們要經歷這麼久的拍攝時間。例如我輔導我的小孩要寫兩個小時的作業，他肯定也是會懵的。」他也難得提到愛女，「我是一個女兒喜歡怎樣就怎樣的人，不能說是慈父，簡直是溺愛，我們夫妻倆都很溺愛她，她誰都不怕，但她會被我們的愛折服。」