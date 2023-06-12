台北大巨蛋預計7月拿到使用執照，年底試營運，首場活動備受矚目。然目前遠雄報規劃每場100萬元租金，國民黨台北市議員詹為元擔憂，費用過高將導致球團卻步，租金還要再研議。北市體育局長王泓翔指出，目前並沒有球團實際與大巨蛋做進一步的洽談，租金還有修正空間，也可以請遠雄提供更多公益天數。

台北市長蔣萬安今赴議會進行總質詢，詹為元關心，遠雄未來可能會提出球團每場比賽的權利金額。王泓翔回覆，目前遠雄已經報給台北市體育局場地收費標準草案，依賽事規模不同，每場約100萬左右，還有修正討論的空間。

詹為元指出，中信兄弟主場洲際棒球場每場租金4.5至16萬，富邦悍將主場的新莊棒球場1至3萬，味全龍主場天母棒球場0.4至1.5萬。每個球場最高頂多16萬，遠雄一場卻高達100萬，未來恐怕只能辦中職明星賽、經典賽，其餘任何職棒比賽都進不了大巨蛋。

王泓翔說，根據與遠雄去年的協議，必須要有一定比例的公益天數回饋，依未來收取的權利金，也可以請遠雄提供更多的公益天數。本於推動棒球的精神，會持續協調，希望收費在賽事推動上可以更優惠。

王泓翔坦承，雖然期望可以看到球團認養大巨蛋，但目前並沒有球團實際與大巨蛋做進一步的洽談，未來會持續和遠雄了解。

詹為元要求，相信沒有球隊願意付出每場租金100萬，不是遠雄降價，就是北市府收到遠雄利潤分配後，回饋給願意承租的球隊，租金部分要研議，市府還要多做努力。

蔣萬安承諾，希望把棒球風氣、素質往上提升，會和遠雄持續溝通。