民進黨主席賴清德日前稱黨務主管若隱匿性騷，一律開除，不必以大局為重。前立委郭正亮指出，「我們沒有看到一個人被開除黨籍」，然後對吳子嘉、郭正亮就要開除黨籍！且這次民進黨受傷比較重，但國民黨的攻擊力道真的很弱。

民進黨主席賴清德7日在中常會下令，對於性騷擾案，未來黨務主管如果知情不報或隱匿，一旦查證屬實，一律開除，永不任用。並曾說，面對職場霸凌以及性平事件，絕對不必要大局為重，人身安全是最重要的。

對此，前立委郭正亮12日在中天電視《大新聞大爆掛》表示，「我們沒有看到一個人被開除黨籍」，現在看到就是林男固自己離開，許嘉恬辭職，沒有看到黨紀的處理；然後對吳子嘉、郭正亮就要開除黨籍！哪一個重要？哪一個引起社會更大的紛擾？「我跟吳子嘉批評民進黨某些措施」，社會上還有很多人鼓掌，性騷擾有人鼓掌嗎？沒有嘛！全面都是負面的，「你不處理？譬如洪智坤，要不要處理？」

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮直言，重點是為什麼民進黨受傷比較重？「因為長期道德的旗幟是你在高舉，所以你的傷害比較重」，借助著極高的公眾信任，借助著高舉道德旗的人或政黨，這次受傷最重。因為性平的改革民進黨都認為是他們提出的，是為民先鋒，結果現在怎成這個樣子？所以會受比較重的傷！

「可是我坦白說」，郭正亮認為，國民黨的攻擊力道，在選舉會不會產生作用？也打個問號。民進黨犯的錯比較多，可是文宣厲害一百倍，譬如阿宅的案件，可以看見鋪天蓋地臉書都是梗圖。

郭正亮強調，國民黨的攻擊力道真的很弱，包括國民黨中央黨部和侯友宜競選總部，攻擊力道真的很弱，如果沒有中天，坦白講力道真的很弱，網路PK不過別人，沒有快速反應小組的作戰能量。