近日氣候不穩定，花蓮時有短暫強降雨，山區邊坡較易鬆動，沒想到一顆重約74公噸的巨石今天凌晨掉落台9線蘇花公路花蓮秀林和平段南下車道，影響行車安全，由於警方前往發現該石單憑兩人之力無法排除，通知公路單位出動機具已在上午清除，不過現場道路因遭巨石砸中凹陷，現場放置交通錐及爆閃燈警示，南下車道暫以單線通行。

新城警分局表示，轄內和平派出所今天凌晨1時30分許，接獲民眾報案指出，秀林鄉和平村台9線147.7k南下車道有顆巨大落石，且佔據一個車道，已嚴重影響行車安全，希望警方能到場協助排除。

和平派出所長王祝光與警員張英展獲報立即前往現場，發現一顆巨大的落石，且邊坡防護柵欄出現斷裂破損，所幸無傷及人車，不過該巨石單靠兩個人的力量無法排除，於是警方通知工務段處理，並在落石前方放置交通錐及爆閃燈，提醒用路人注意。

工務段在凌晨2時派重型機械到場，由於落石過大無法以散裝機移除，只好通知包商以大型吊車及板車將巨石清除，警方則在現場實施交通疏導引導車流，順利在上午8時55分許清除巨石，不過路面因突然遭後巨大重量凹陷，工作人員暫時放置交通錐及爆閃燈警示，現場南下車道暫時以單線通行。

據工務單位以掉落巨石體積換算重量約74公噸，目前已將凹陷處圍起來，待檢視路面損壞情形再搶修。

新城警分局長吳思翰表示，近日低壓帶影響，花蓮時有短暫強降雨，民眾行駛台8線中橫公路、台9線蘇花公路及台9丁線時，請隨時注意路況並收聽警廣了解最新道路狀況，若發現路面有落石坍方、土石流或路樹倒塌，勿勉強通行，並聯繫相關單位到場處理。