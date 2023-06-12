名嘴朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷，他今(12日)在臉書發文表示，要再度對鍾沛君及社會大眾道歉，除無限期停止所有公眾活動外，他也願意承擔所有後果及法律責任，「今日上午我主動對台北地檢署告發本案，面對司法偵查及以期對當事人及社會做出補償，案已經台灣台北地方地檢署收案。」此話被鍾沛君直批「非常可笑、毫無悔意」。而粉專「興趣使然的路人」則指出，朱學恒確實有可能接受法律制裁。

鍾沛君今在記者會上一度哽咽、不斷低頭深呼吸，她說自己還天真以為，朱學恒會透過共同朋友表達歉意或彌補，但聽到朱自我告發後覺得非常可笑。鍾沛君認為朱學恒毫無悔意可言，用字避重就輕、謹慎小心且切割，枉費社會期待。

興趣使然的路人發文提到，鐘沛君表示「朱學恒今天早上的行為，只是再一次的向大家證明他毫無悔改之意。如果他覺得他自己做錯了，曾經他覺得他自己做錯了。那麼他早在還可以有法律效力的時候就會去自首，而不是在現在，動用司法資源，浪費司法資源，來博取媒體的眼光，想要營造一個悔改的形象。但如果他覺得自己做錯了，應該要付出司法責任的話，他早在幾個月前應該要去向司法機關自首，而不是在今天玩出這一齣司法大戲。」

鐘沛君還說「我非常明確同時負責任的告訴各位，有其他的受害者。而且情重…情節輕重不一。有人遇到的狀況跟我完全一樣，有人遇到的是言語跟肢體上的騷擾，但是我不是他們，而且我要保護他們。直到他們願意自己出來講的時候，我可以，陪著他們。但是，這一切，在接下進入司法程序之後，如果檢調機關認為有必要，我會在確定保全他們個資的情況之下，逐一如實的向司法機關揭露。」

總結以上，興趣使然的路人強調：所以如果在近半年內，朱還有再去性騷其他人的話，那他其實還是有可能會被法律制裁的。

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