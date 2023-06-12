杭州亞運霹靂舞國手劉承德。（陳筱琳攝）

霹靂舞成為亞運、奧運正式競賽項目，今年杭州亞運國手劉承德開心舞出一片天，並能以國手身份為國爭光，12日出席高中體總112年全國中等學校熱舞大賽記者會，給對舞蹈有熱忱的學生送上鼓勵。

杭州亞運霹靂舞中華代表隊名單今年4月確定，兩位男子選手孫振、劉承德及兩位女子選手楊加力、陳怡茹要努力爭取獎牌，劉承德12日出席高中體總活動時表示，自己從國一開始接觸街舞到現在超過10年，能夠獲得亞運國手身份，對自己的舞蹈生涯是一個重要里程碑，而各國實力堅強，包括日本、韓國、哈薩克的選手都很出色，主要還是看比賽當下發揮，包括他自己，大家都有奪牌機會。

28歲的劉承德也說，相較自己接觸街舞時，常常要花很多時間才能找到影片，現在年輕一代取得資訊更便利，手機一點就有許多舞蹈影片可以觀摩，學習更多技巧並從中汲取更多靈感，也有許多比賽可以曝光，相當幸福。

112年全國中等學校熱舞大賽將從今年7月29日起每個周末進行北區、中區、南區、東區預賽，最後8月26日在板橋大遠百辦理全國決賽，高中體總歡迎各校舞林好手報名參賽，也可跨校組隊，賽事組別與往年相同分為國中組、高中女生組及高中混合組，參賽者也有機會獲得豐富獎品，包括贊助單位遠東百貨提供總獎金高達30萬6千元的商品禮卷，保健專家WEIDER威德也將贈送各組前6名及3個特別獎的隊伍每位參賽者1盒益生菌，潮帽品牌NEW ERA則為每位冠軍隊成員戴上帥氣潮流帽款。