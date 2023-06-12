藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，她斜槓當起Youtuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，近日她上傳影片飛往埃及拍攝，但卻因當地民情不同，被請去警局。

薔薔近日上傳飛往埃及旅遊的影片，她與團隊原先預計要到金字塔景區拍攝，沒想到因穿著過於華麗，被質疑是要商業拍攝不讓進去，無奈之下薔薔只能重換一套才進入景區，可還沒在金字塔前拍幾張照，當地警方就上前關切，將導遊和工作人員及相機帶回警局檢查，讓一行人嚇傻，薔薔在等待過程中慌張詢問旁人「怎麼辦」，幸好最後平安放行，只是要求相機不能裝麥克風，薔薔鬆口氣後吐露心情「我剛剛嚇壞了，我要瘋了」。

（來源／影片取自林嘉凌 薔薔Maze YouTube，如遭刪除請見諒。）

事後同行友人也透露被叫停拍攝時就有塞錢給其中一位警察，所以那位收錢的警察有幫他們講話，但主要還是要看另一位沒收錢的警察，在埃及待了10年的友人也說「連我都覺得好像有點過份了」，並提到在埃及警察管遊客標準不明確，在埃及居住十年也常遇到類似的事情，有時候會覺得是台灣過得太幸福了，更舉例一般正常平民會很辛苦，車看起來很窮的話，如果遇上臨檢，只要警察不爽就有可能扣駕照。