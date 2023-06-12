《上白石萌音的心情點滴》記錄萌音最新創作的短篇小說，和故鄉鹿兒島的小旅行企畫。（聯經出版提供）

演出《戀愛可以持續到天長地久》受到廣大影迷喜愛的上白石萌音，以演員、歌手、聲優等多重身分活躍於日本演藝圈，她的第一本隨筆創作《上白石萌音的心情點滴》6月8日起在台上市，她也寫下給台灣讀者的話：「這本短篇集就是記錄了我在每一份工作，以及日常中那些不經意的瞬間。藉此讓大家知道，一個在日本生活的人都想些什麼，希望你們覺得有趣，能產生共鳴。」

上白石萌音是多棲發展都受好評的日本人氣新星，認真敬業的態度和清新優質的形象，讓粉絲備感真實可親。而她的文采也讓人驚艷！萌音在書中坦言，成名之後面對網路上的言論，得不斷學習調適自己：「可能我不具備鋼鐵般的心志。即使我嘗試切割，把自己當作商品，那麼那些言論就成了商品的評價，然而仍舊無法一併斬除那股傷痛。看來只能試圖找出方法與它和平相處了。」

今年25歲的萌音，在隨筆集中展現了早熟的一面，和小女生的可愛。她熱愛閱讀，在書中坦言她的包包隨時都要放一本書，出門在外不帶書就會坐立難安，習慣在泡澡時都帶著一本書進浴室，「書本的髒汙或破損對我來說都是喜愛的印記。」

另她坦言很不擅長更換廁所的衛生紙、很喜歡吃東西，「吃到百分之百心滿意足，然後再徹底後悔。就連這股罪惡感也令人感覺十分美好。」會默默地為下雨天取名字，轉換雨天的憂鬱；還是個手指控，喜愛手指頭漂亮的人，無論男女。

在競爭慘烈的日本演藝界，萌音和妹妹萌歌都有很好的發展，實屬難得，萌音亦寫下與妹妹的互動：「有些事情，我只會對萌歌說。那些我連對好朋友、前輩，甚至父母都說不出口的事情。當然不是什麼見不得人的事情（呃，好吧或許偶爾也有啦），而是有些難以用言語表達的感覺，或是很難與他人有共鳴的枝微末節，她一下子就懂了。因為我們長久以來一起生活，有著相同的血緣，又從事同樣的工作，才會互相理解。兩人的頻率之搭，妙不可言。」

《上白石萌音的心情點滴》6月8日起各大實體、網路書店正式發行，她特別於忙碌的行程中，為繁體中文版親手書寫書名與錄製問候影片，與台灣限定的限量明信片贈品，提供粉絲與讀者們珍藏。