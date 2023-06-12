後疫情時代國境解封，各國旅客持續回流，華航集團5月合併營業收入為144.71億元，較去年同期增加22.08億元，增幅18.01％。其中，客運表現最為突出，單月收入89.71億元，改寫5月營收紀錄，登上歷年同期最高，較去年同期增加82.22億元，增幅1097.73％，也讓華航對Q3暑假旺季表現寄予厚望。

華航展現布局歐洲決心，7月18日將開航捷克布拉格，歐洲版圖擴展為6個航點，包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、奧地利維也納及義大利羅馬，爭取高收益直飛客源，亦積極串連歐洲、東南亞經台灣中轉的商機，優化區域線產品，精準布點擴大競爭優勢。

華航表示，5月雖為航空淡季，華航整體營收仍維持今年第一季水準，在穩健增班的規劃下，客運收入較去年同期成長超過10倍，尤其每周近140班由台灣往返東北亞，在日本航線展現強勁復甦力道，營收成長幅度最為顯著；另北美航線載客增加也挹注整體營收表現。國際旅運需求暢旺，華航暑假旺季全航線訂位率皆超過八成，在持續增班及旅展銷售推波助瀾下，看好客運將持續成長。

貨運方面，華航4月貨運收入為44.72億元，受全球通貨膨脹、貨幣緊縮政策致使消費需求降溫，另受到各地勞動節及日本黃金週等假期影響，整體市場成長放緩，惟5月份整體表現仍優於2019年同期。華航密切關注市場動態，持續利用客機腹艙空間增攬貨源，提供彈性的貨運服務，並積極優化貨機航網，透過客貨運收入互補，綜效發揮以達航機最佳執行效益。