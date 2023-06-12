5月份金融市場走勢穩健，挹注開發金控集團旗下各子公司業務動能。凱基證券受惠於台股量增價揚，旗下經紀、自營、資本市場、衍商交易等業務皆有獲利貢獻；5月份稅後純益為5.94億，今年前五月累計稅後純益為28.69億，與去年同期相比成長率逾5成。

凱基銀行持續平衡發展多元業務，業務規模穩健成長，帶來利息及手續費收入等核心收益貢獻；5月份稅後純益為4.52億，今年前五月累計稅後純益為24.87億，與去年同期相比成長逾1成。中國人壽保險本業營運保持良好動能，惟受限整體避險成本仍高，5月份稅後純益為1.61億元，今年前五月累計稅後獲利6.40億。中華開發資本受惠於投資部位評價增長，5月份稅後獲利0.31億，今年前五月累計稅後獲利為10.66億。

開發金控指出，經濟局勢仍充滿許多不確定因素，開發金控將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並專注推升各子公司穩健發展，著眼於長期經營與佈局策略。