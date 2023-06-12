近期逾7.5萬股民陸續收到開會通知書，通知單上有一個QRcode「千元機票折扣碼」，股民掃碼，前往星宇股東優惠專區，輸入股東戶號、出生日期、證件號碼，就可以領取1000元折扣碼，限台北出發，適用開票日為今（12）日至12月31日，出發日期為9月1日至12月31日可使用。
根據集保統計資料顯示，截至6月9日，星宇航空股東人數75,782人，創新高。
星宇航空（2646）將在30日召開股東會，股東會紀念品揭曉，答案就在開會通知單上，送「千元機票折扣碼」，創意就來自董座張國煒！
近期逾7.5萬股民陸續收到開會通知書，通知單上有一個QRcode「千元機票折扣碼」，股民掃碼，前往星宇股東優惠專區，輸入股東戶號、出生日期、證件號碼，就可以領取1000元折扣碼，限台北出發，適用開票日為今（12）日至12月31日，出發日期為9月1日至12月31日可使用。
根據集保統計資料顯示，截至6月9日，星宇航空股東人數75,782人，創新高。
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