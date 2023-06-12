全台首家法國跑鞋HOKA櫃位，於新光三越信義新天地A11 3F登場。 （新光三越提供）

新光三越信義新天地A11 4F New Balance全新店裝。（新光三越提供）

微風松高Jordan 16 Songgao已於6月3日重新開幕。（微風提供）

MUJI無印良品松高旗艦店，擁全台最大710坪。（微風提供）

非常泰天母SOGO店全新改裝，推出獨家新菜。（SOGO提供）

後疫情時代到來，全民瘋運動，據體育署統計，2022年國人參與運動人口比例已達81.8%，又以散步、走路健走、爬山、慢跑、騎腳踏車、在家健身訓練最受歡迎，百貨業者年中鎖定運動時尚類別進行大改裝、引進新櫃，搶攻夏日運動商機；另看好生活類需求，MUJI無印良品在台最大旗艦店也在百貨新開幕，強調更多的體驗服務、獨家餐食等。

新光三越網羅6大指標大店，在台北信義新天地A11推出教練級運動殿堂，包括New Balance增加復古球鞋全系列，及打造完整KIDS專區、adidas將再導入全新戶外Terrex Outdoor系列、NIKE全新店裝新升級，並獨家販售NBA球星款，還有SKECHERS、FILA全新店裝登場，也增加聯名與日韓限量系列販售、UNDER ARMOUR打造完整Training專區，提供運動迷多元新選擇。

同時，呼應近年來全民瘋路跑，新光三越台北信義新天地A11打造「潮跑場域」，首發法國話題跑鞋HOKA ONE ONE專賣店、日本潮流運動DESCENTE等13大品牌；台北信義新天地A9高爾夫專區也再進化，引進有「高爾夫界香奈兒」之稱的MU GOLF，還有東京高爾夫時裝DECEMBERMAY、融合街頭潮流風格的VIVA HEART、法國高爾夫CASTELBAJAC等，市場預估，全台已超過200萬高爾夫球迷，本月15日將登場的美國高爾夫公開賽，搭配「果嶺時尚穿搭」焦點，讓高爾夫更成為女性運動熱門。

微風松高第二季改裝陸續到位，JORDAN也是改裝重點之一，全新概念的品牌店「Jordan 16 Songgao」體驗空間再革新，除提供客製化服飾外，還有全台首次登場的鞋款造型配件，櫃位外觀上以鋼性質感、清水模等材料，打造出現代工業風格的空間。

而MUJI無印良品在台最大旗艦店，也已於微風松高登場，超過700坪的空間，更有微風松高獨家餐食內容，主打飯糰套餐、飯糰茶泡飯套餐、無酒精飲品等，預計在H&M、JORDAN等櫃位調整、改裝陸續到位後，微風松高單店業績將成長200%。

另一方面，餐飲改裝也是本季焦點，瓦城集團旗下的非常泰，已於6月8日在天母SOGO重新開幕，引進簡約時髦的TAP BAR，並推出天母SOGO獨家的新菜色，特別規劃一系列泰國相關活動，6月17日將邀請旅遊部落客舉辦泰國文化旅遊講座等。