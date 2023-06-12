出身於美國的男星吳彥祖，年輕時憑藉著精湛演技以及帥氣有型的外貌，出演多部知名作品，成為香港人氣男神之一。而近年來轉往好萊塢發展的他，近期忙著宣傳新劇《西遊ABC》的他，卻有一張凸肚、高髮際線的照片在社群上流傳。對此，粉絲們也特地秀出他近期出席的活動照，指出網傳照片是遭人「惡意修圖」。

日前，社群平台小紅書上流傳一張吳彥祖的「近況照」，畫面中可見到他身穿一件白色T恤，以素顏模樣入鏡。然而，其中可見他的髮際線看似有些後退，露出飽滿的額頭，且衣服下的肚子明顯凸出，讓網友看了忍不住驚訝於他的變化。

對此，吳彥祖的粉絲踢爆該張照片是遭人「惡意P圖」，並曬出多張他近期出席活動的照片，證明他顏值依舊帥氣，且身材也維持的相當好。此外，也有粉絲們曬出他歷年來顏值、身材的變化，表示：「吳彥祖一直以來顏值都相當能打，只要鏡頭正常點，顏值從沒掉過線。」

消息曝光後，除了吸引粉絲們爭相前來朝聖男神的帥照外，也引發網友討論：「惡意P圖的人到底什麼意思」、「人家有過顏值巔峰就夠了，現在的狀況也符合年齡軌跡」、「正常啊，是人都會老的」、「他現在的模樣就是一種很自然的狀態。」