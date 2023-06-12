6月15日為警察節，台南市政府12日舉行警察節慶祝大會，市長黃偉哲出席頒發模範警察、警察獎章、績優員工，黃偉哲說，去年動用第二預備金為警察同仁增添設備，以確保執勤安全，也強調警察的健康是城市安全的保障，呼籲警察要照顧好身體。

黃偉哲表示，年初警察局長廖宗山上任以來，南市警察屢破大案，讓市民有感，他代表市民，為維護治安辛苦付出的警察人員，表達敬意；並提醒不管是執行勤務或是非勤務時間，都要注意自己的身體健康。

議長邱莉莉也代表市議會頒發慰問金，感謝警察的辛勞，多位民代也到場致意。

警察局強調，南市今年第一季攔阻詐騙件數持續為六都第一，攔阻金額更高達2億餘元；提升勤務效能，建置「台南電子巡簽系統」，介接警政署110派遣系統、刑事、交通資料庫，以熱力圖呈現治安、交安的熱時熱區；交通方面，警察局在各重點路口設置科技執法，並定期統計分析各類交通事故數據，滾動式檢討規劃相關交通事故防制執法作為，守護市民安全。