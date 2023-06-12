疫後振興文化，文化部推出的「文化成年禮金」於6月6日開放領用，市議員黃守達、王立任及張玉嬿、謝志忠、林德宇聯合質詢指出，台中市府至今未提出相關配套措施，甚至網站上都沒提供台中市適用文化幣的藝文消費點，根本不重視青年參與藝文活動，糟蹋政府美意。

台中市府新聞局表示，爭取文化部成年禮金的商機，新聞局已輔導全市11家電影院、中山七三影視藝文空間等，年輕朋友可憑文化幣前往消費；文化局長陳佳君則強調，文化局透過網站訊息、臉書等方式露出文化成年禮金相關資訊，後續將鼓勵青年族群下載文化幣，盼民眾以行動支持藝文。

黃守達指出，為加速藝文復甦，文化部針對90年9月1日至94年12月31日出生的年輕人，每人發給1200點文化幣，年輕族群可以文化幣折抵藝文消費，且是中央買單，依照台中市現有18至21歲族群約11萬7000多人，相關商機達1.4億，卻未見市府對此提出加碼優惠或配套行銷措施，甚至在網站上看不到相關消費點彙整表。

黃守達說，包括高雄、台北及台北、嘉義等縣市，都針對文化幣提出各種配套或行銷方案，台中市相關單位卻對此毫無概念，沒把年輕人放在心上。王立任則呼籲，文化幣的使用期限到明年6月，呼籲市府儘速推出完善的配套，爭取這塊大餅留在台中、幫助藝文團體。

文化局強調，配合文化成年禮金發放，將整合全市4大文化中心演藝廳，推出超過1210個「青年席位」優惠，以5折或低於5折的折扣供青年族群購買；新聞局也說，台中市電影院也分別推出組合商品優惠或回饋。