一名受害人透過臉書指控高中時被北市某國小老師性騷擾，遭對方摸手、拉到腿上坐甚至被抱住，發文後接到不只一位學妹受害，決定通報校方。台北市教育局表示，該校已在12日召開性平會議及教評會議，性平會議已要求教師調查期間不得到校，教評會則將召開第二次會議，屆時將決定是否予以解聘。

針對北市某國小教師遭檢舉疑涉性騷擾事件，教育局表示，該校於6月9日晚間接獲校友電話舉報，旋即召開緊急會議並進行校安通報，依《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》規定處理，教育局亦要求學校嚴正處理，12日起依法避免涉案教師再接觸學生。

教育局表示，該校於12日召開性平會議及教評會議，其中性平會決議受理調查，並將組成調查小組進行調查，且要求老師於調查期間請假不到校，避免接觸學生；而教評會則依法定程序決議，將召開本案第2次教評會，通知老師到場針對調查期間將先停聘的部分陳述意見，屆時會決定是否予以停聘。